Співак Павло Зібров потрапив у скандал через виступ на весіллі багатіїв під час війни. Проте на приватній вечірці у Волинській області виступав не сам артист, а його двійник.

В Instagram Зібров написав, що отримує багато повідомлень від обурених користувачів мережі, мовляв, як можна виступати під час війни. Співак наголосив, що всі заплановані концерти він одразу ж скасував після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Павло прикріпив фото, на якому начебто він, однак зауважив, що це не так.

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– На відео двійник Павла Зіброва. Невже я такий схожий на нього, що ви стільки пишете мені? Так, бувають шоу двійників, вони копіюють образ тощо. Але я вас дуже прошу, перевіряйте інформацію достовірно, перш ніж виливати бруд на артиста, – наголосив Зібров.

Артист додав, що сам зараз допомагає армії як може, вболіває за Україну та українських хлопців, які віддають життя. А також зазначив, що ніколи не став би веселитися в такий важкий час для країни.

Фото: Павло Зібров