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Зибров попал в скандал из-за свадьбы богачей на Волыни

26 мая 2022, 11:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Павло Зібров

Певец Павел Зибров попал в скандал из-за выступления на свадьбе богачей во время войны. Однако на частной вечеринке в Волынской области выступал не сам артист, а его двойник.

В Instagram Зибров написал, что получает много сообщений от возмущенных пользователей сети, мол, как можно выступать во время войны. Певец подчеркнул, что все запланированные концерты он сразу же отменил после начала полномасштабного вторжения РФ.

Павел прикрепил фото, на котором будто бы он, однако сказал, что это не так.

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— На видео двойник Павла Зиброва. Неужели я так похож на него, что вы столько пишете мне? Да, бывают шоу двойников, они копируют образ и так далее. Но я вас очень прошу, проверяйте информацию достоверно, прежде чем выливать грязь на артиста, — подчеркнул Зибров.

Артист добавил, что сам сейчас помогает армии как может, болеет за Украину и украинских ребят, которые отдают жизнь. А также отметил, что никогда бы не стал веселиться в столь тяжелое для страны время.

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Фото: Павел Зибров

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