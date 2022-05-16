Співачка Ірина Федишин потрапила до чергового скандалу. Наразі користувачі мережі прикували увагу до її волонтерської діяльності.

У Facebook артистка оприлюднила ролик, на якому випробовує дві каски з Америки на міцність. На відео вона зблизька вистрілила у військову амуніцію, яку пробили кулі.

– Нам передали з Америки два шоломи на пробу. Ми перевірили, але, на жаль, жоден не витримав експерименту. Тому замовляти такі каски точно не будемо, – написала Ірина.

У коментарях співачку розкритикували за непрофесіоналізм та поцікавилися, навіщо вона зіпсувала спорядження. Користувачі мережі зазначають, що каски призначені для захисту від уламків, а не куль і перш ніж проводити такі експерименти – потрібно порадитись із професіоналами.

Який ідіотизм. Навіщо ви знищили шоломи? Ви реально вважаєте, що вони призначені для захисту від куль? Що ж, тепер справді вірю, що ви не розумієте, чому ваше 10-те місце для Польщі на Євробаченні означає нуль балів.

Чудовий приклад того, що гроші вам довіряти не можна. Ви їх тупо проср**и, як ці два шоломи. Неймовірна безвідповідальність, безпросвітна тупість.

Навіщо ви зіпсували каски?

Щось підказує мені, що після такого відео ті люди, які передали каски, більше нічого вам не передаватимуть.

З якої відстані ви стріляєте? Навіщо ви показуєте свою некомпетентність? Що ви цим показуєте?

Наскільки некомпетентна ви людина, що у військових касках, що в музичному суддівстві, ганьба.

Перед тим, як виставляти подібне відео, хоча б поцікавтеся, для чого взагалі призначена каска. Знімаєте дурню, щоб піаритися як ви дбаєте про нас – військових. Бридко дивитися, повилазили. – Пишуть у коментарях під відео.

Нагадаємо, Ірина Федишин була членом професійного журі від України на Євробаченні 2022. Там вона потрапила у скандал із балами для Польщі.

Справа в тому, що наше журі не дало полякам жодного балу, у той час як вони нам – 12. Ба більше, їхній народ найбільше підтримує нас під час повномасштабної війни.

Федишин оприлюднила аркуш із оцінками, на якому видно, що особисто вона поставила нашим сусідам нібито 10 балів, проте журі дає не бали, а виставляє місця.