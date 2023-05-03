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Зі сльозами на очах: Джамала закликала українців думати про повернення Криму

3 Травня 2023, 18:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Співачка Джамала зі сльозами на очах закликала українців думати про повернення тимчасово окупованого Росією Криму. Це сталося під час того, як вона розповідала про свій майбутній альбом QIRIM, який містить 14 кримськотатарських пісень.

Артистка зізналася, дуже хоче, щоб кожен українець розглядав себе як частину півострова.

– Цим альбомом я хочу сказати, що історія триває. Ви можете забрати наші території, ви можете саджати наших людей щодня до в’язниць. Але через ці пісні ми будемо оживати знову і знову. Я дуже б хотіла, щоб кожен українець бачив себе частиною Криму, – зі сльозами на очах сказала Джамала.

Каже, хоче, щоб українці повернули собі Крим не заради чебуреків і моря, а заради справжньої історії. Тому вона хоче її розповісти через свої пісні.

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