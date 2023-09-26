Співачка Злата Огнєвіч пригадала, як з нею стався провал в памʼяті, причому просто під час коцерту. Про цей моторошний випадок у Львові виконавиця розповіла у сториз, відповідаючи на питання одного з підписників.

– Я виходжу на біс співати останню пісню, і розумію – не те що не можу пригадати жодного слова, а й навіть забула мелодію, – поділилася співачка.

Зараз Огнєвіч перебуває в концертному турі, саме тому і пригадала історю, що сталася на сцені в доковідні часи.

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– Зі мною просто сталася амнезія, і цю пісню замість мене співали гітарист і зала. А я робила вигляд, що мені дуже подобається співати “нара-нара-на”. Це був реально провал, – резюмувала виконавиця.

Знаменитість додала, що таке сталося з нею вперше, та поки що такі випадки, на щастя, не повторювалися. Після цього вона не раз повторювала цю пісню, щоби запобігти схожим інцидентам.