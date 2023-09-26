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Персоны

Со мной случилась амнезия: Злата Огневич на концерте забыла слова и мелодию песни

26 сентября 2023, 16:51
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич вспомнила, как с ней случился провал в памяти, причем прямо во время коцерта. Об этом жутком случае во Львове исполнительница рассказала в сториз, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

— Я выхожу на бис петь последнюю песню, и понимаю, что не то, что не могу вспомнить ни одного слова, я даже забыла мелодию, — поделилась певица.

Сейчас Огневич находится в концертном туре, именно поэтому и припомнила историю, случившуюся на сцене в доковидные времена.

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— Со мной просто тупо случилась амнезия, и эту песню вместо меня пел гитарист и зал. А я делала вид, что мне очень нравится петь “нара-нара-на-на”. Это был реально провал, — резюмировала исполнительница.

Знаменитость добавила, что такое произошло с ней впервые, и пока такие случаи, к счастью, не повторялись. После этого она не раз повторяла эту песню, чтобы предотвратить подобные инциденты.

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