29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з псоріазом. Це дерматологічне захворювання, головною ознакою якого є наявність сухих бляшок, плям червоного чи рожевого кольору на шкірі. На псоріаз хворіє близько 3% населення Земної кулі, і знаменитості – не виняток.

Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які страждають на псоріаз – далі у матеріалі.

Кім Кардаш’ян

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян понад 10 років веде боротьбу із псоріазом і неодноразово розповідала про це відверто.

Захворювання передалося Кім у спадок від матері. Вперше псоріаз у неї проявився в 25 років під час застуди. Знайомий лікар допоміг запобігти спалаху, проте за п’ять років характерні плями знову повернулися.

Кім не соромиться демонструвати те, із чим їй доводиться жити. Плями виступають не лише на тілі, а й на обличчі.

Зірка стежить за своїм здоров’ям не лише зовнішнім, а й внутрішнім. Слідує рекомендаціям лікарів та користується натуральними мазями та кремами.

Кара Делевінь

Супермодель Кара Делевінь вирішила залишити подіум саме через псоріаз. Дівчина неодноразово з’являлася на показах із характерними бляшками, а останнім часом зовсім не приховувала їх.

Недосип, багато роботи, перельоти та щільний графік посилювали хворобу, тому зірка вирішила піти в кіноіндустрію.

В одному з інтерв’ю Делевінь зізналася, що люди надягали рукавички, боячись до неї доторкнутися.

– Думали, що це заразно, – сказала Кара.

Керіді Інгліш

37-річна топ-модель та акторка Керіді Інгліш вперше зіткнулася з псоріазом у 15 років. У період загострення більша частина тіла Керіді покривається характерними бляшками.

Незважаючи на це, Інгліш вдалося побудувати успішну кар’єру. Модель не соромиться свого недугу та ділиться ним у соцмережах, а також гуртує та підтримує людей, які теж зіткнулися з псоріазом.

Ліен Раймс

Кантрі-виконавиця Ліен Раймс понад 30 років приховувала від громадськості те, що живе з псоріазом. Лише в 2020 році 39-річна артистка вперше про це розповіла в Instagram, опублікувавши фото, на якому постала повністю оголеною.

Вперше у Ліен з’явилися ознаки псоріазу в два роки, вже до шести років її тіло вкрилося плямами на 80%. Незважаючи на це, в 11 років вона розпочала музичну кар’єру, а в 14 отримала перше Греммі.

Наразі Раймс вдалося стабілізувати хворобу.

Кемерон Діас

Голлівудська акторка бореться з псоріазом кілька років. Хвороба вражає її колінні чашечки та вигини ліктів. Сама Діас із цього приводу не хвилюється, оскільки це не впливає на її популярність.