Мадонна, Гайді Клум та Ешлі Грем: навіщо зірки роздягаються в Instagram (18+)

Знаменитості, окрім професійної діяльності, часто потрапляють на сторінки таблоїдів завдяки своїм оголеним фото. До речі, такі новини, навіть без епатажних заголовків та клікбейту, збирають величезну кількість переглядів. Попри це, у мережі – купа хейту через таку поведінку.

Факти ICTV та психолог Олег Следь розбиралися, чому зірки масово оголюються у соцмережах.

Серед світових зірок першість за любов до відвертих фото варто віддати співачці Мадонні. Вона спокійно публікує в Instagram знімки у білизні, а також не соромиться провокаційних поз.

До ню-фото добре ставиться топ-модель Гайді Клум. Зазвичай принади зірки фотографує її чоловік Том Кауліц. Модель часто постить знімки, де вона максимум у спідньому, а буває й без нього.

Ще одна модель, яка часто хизується фігурою без одягу, це Емілі Ратаковскі. Навіть коли була вагітна, вона нерідко викладала фотографії у костюмі Єви.

Хтось хоче показати своє тіло, над яким тяжко працює, а для когось це звичайний маркетинг, щоб привабити нову аудиторію. Насправді причини у кожного різні. Проте далеко не кожен може наважитися продемонструвати світові своє тіло.

– Все це має психологічний підтекст. Ці бажання виникають не просто так. Коли хочеться демонструвати своє тіло, бо воно гарне, доглянуте, то це мотивація базується на самоствердженні. Тобто відчути себе гарною, почути від людей, що я гарна, – зазначив психолог.

За його словами, якщо це маркетинговий хід, то тут можна порівняти з цукеркою, яку ти бачиш, але отримати не можеш.

– Те, що недоступне, але воно все одно несе у собі певний сексуальний підтекст, більше приваблює. У людей зазвичай спрацьовують дві первісні реакції – або агресія, або сексуалізація, – зауважив Олег Следь.

Також спеціаліст зазначає, що деяким людям просто потрібна увага, адже оголення відомої людини, звісно, викликатиме певну реакцію – чи то негативну, чи то позитивну.

Зірки отримують потрібний результат: хтось компліменти, а хтось – активність у профілі. Проте існує інший бік медалі – хейтери. У коментарях можна знайти доволі дивні повідомлення. Деякі люди поводяться просто агресивно. Ба більше, називають знаменитостей останніми словами та бажають найгіршого.

Одне з пояснень психолога – це банальна заздрість, яка ретранслюється в агресію.

Зірки людьми часто сприймаються як певний ідеал або приклад для наслідування. У людини існує свій ідеальний образ, який може просто не збігатися із тим, що вона бачить у профілі знаменитості. У такої людини виникає внутрішній конфлікт.

Особливо великий шмат хейту зазвичай прилітає у бік знаменитостей, які мають, наприклад, plus-size фігуру. Зокрема йдеться про модель Ешлі Грем, яка доволі часто публікує відверті фото.

Нині 2021 рік, а багато людей досі не можуть повірити у те, що існує різна естетика людської краси.

– Щоб люди почали сприймати різну естетику тіла, це має бути тривала терапевтична робота. Ось тут насправді видно конфлікт ідеального образу. Адже знаменитості ніби-то мають бути стрункими та спортивними, проте вони такі ж люди, і вони не зобов’язані бути прикладом для інших. Коли виникає внутрішній конфлікт, то реакція буде агресивною, – переконаний психолог.

Крім того, люди можуть намалювати у своїй голові ідеальний образ, однак не відповідати йому, а ось якась знаменитість під нього чудово підходить. Тут може виникнути і заздрість, і злість, бо, мовляв, чому вона, а не я.

– Люди так і надалі поводитимуться, якщо не почнуть над собою працювати заради того, щоб прийняти, зокрема, свої неідеальні сторони, – вважає Олег Следь.

Варто додати, що всі користувачі мають право на здорову критику без агресії та злоби.

– Ми можемо дозволяти собі критику, не погоджуватися із тим, що бачимо. Це нормально. Проте не варто знецінювати та знищувати іншу людину. Щоб було зрозуміло, у таких людей, зазвичай, позиція: знищити чуже, щоб моє не чіпали. Критикувати потрібно так, щоб не хвилюватися за свої межі, які можуть зачепити, – резюмував психолог.