Самый богатый человек в мире Илон Маск не имеет собственного дома. Глава Tesla обычно ночует у друзей гостиных комнатах.

Об этом миллиарде заявил в интервью TED.

Маск уже не первый раз заявляет, что у него нет особняка, как у других богатых людей.

На сегодня активы Маска оцениваются в $270 млрд. Он никогда не был прихотлив к жилью. Его бывшая возлюбленная Граймз рассказывала, что они жили в сомнительном доме за $40 тыс. Певица добавила, что у главы Tesla был дырявый матрас, и он не хотел покупать новый.

Еще в прошлом году миллиардер сообщал, что живет в арендованном у SpaceX жилье стоимостью в $50 тыс. — оно расположено возле штаб-квартиры компании в Техасе.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021