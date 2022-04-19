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Живет у друзей и спит на диване: Илон Маск признался, что не имеет собственного жилья

19 апреля 2022, 15:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Самый богатый человек в мире Илон Маск не имеет собственного дома. Глава Tesla обычно ночует у друзей гостиных комнатах.

Об этом миллиарде заявил в интервью TED.

Маск уже не первый раз заявляет, что у него нет особняка, как у других богатых людей.

— Сейчас у меня даже нет собственного жилья, я буквально останавливаюсь у друзей. Если я еду в область залива Сан-Франциско, где находится большая часть инженерных разработок Tesla, я в основном смотрю на свободные спальни друзей, — рассказывает миллиардер.

На сегодня активы Маска оцениваются в $270 млрд. Он никогда не был прихотлив к жилью. Его бывшая возлюбленная Граймз рассказывала, что они жили в сомнительном доме за $40 тыс. Певица добавила, что у главы Tesla был дырявый матрас, и он не хотел покупать новый.

— Не вижу смысла тратить миллиарды долларов в год на личные нужды. Не то чтобы мое личное потребление было высоким, но если я не буду иметь личный самолет, то времени на работу будет меньше, — заявил Маск.

Еще в прошлом году миллиардер сообщал, что живет в арендованном у SpaceX жилье стоимостью в $50 тыс. — оно расположено возле штаб-квартиры компании в Техасе.

Еще в мае 2020 года он уверял, что продает всю свою недвижимость, и даже не оставил дом для себя.

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Источник
CBS News
Теги
SpaceX, Tesla, Илон Маск
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