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Життя росіян мають значення: Ларс фон Трієр збурив заявою щодо F-16 для України

23 Серпня 2023, 05:25
Юлія Соколова редакторка стрічки
Ларс фон Трієр
Джерело: Getty Images

Через півтора роки повномасштабної війни в Україні відомий данський кінорежисер Ларс фон Трієр зробив неоднозначну заяву в своєму Іnstagram-акаунті.

Він звернувся до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і фактично засудив рішення про надання винищувачів F-16.

Ларс фон Трієр назвав ці літаки “однією з найстрашніших машин для вбивств сучасності” і додав, що “життя росіян теж мають значення”. Режисера, вочевидь, занепокоїло, що за допомогою F-16 українські військові нищитимуть російських окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати та грабувати.

– До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян теж мають значення! З найкращими побажаннями, Ларс, – йдеться в дописі режисера.

При цьому фразу про “життя росіян” він виділив великими літерами.

Пост Ларса фон Трієра

Фото: Скриншот з Іnstagram

Режисер, вочевидь, обмежив можливість залишати коментарі під цією публікацією.

Однак українці в інших соцмережах, зокрема в мережі X (колишній Twitter) вибухнули безліччю гнівних та обурених коментарів. Ось лише деякі з них:

  • “Життя росіян також мають значення”, – написав данський режисер Ларс фон Трієр. Ем, шановний. Життя росіян мають значення лише у щоденній статистиці Генштабу! If you know what I mean.
  • Митець помилявся. Справжнім феноменом данського кацапізму виявився не Гамлет, а Ларс фон Трієр. Купатись чи не купатись?.. Ларс обрав купатись. У гівні.
  • Ларс фон Трієр вважає, що “Russian lives matter also!”, але забув принагідно нагадати, що у Russians є чудова опція просто вивести війська з України за кордони 91-го, щоб зберегти життя.
  • Ларс фон Трієр відсьогодні буде жити лише в артхаусі. А якщо йому дуже пощастить не зачинити фашистську хвірточку, то вічний артхаус Тюмені буде йому по плечу.
  • Ларс фон Трієр в Іnstagram поспівчував росіянам, яких вбивають на війні. Цікаво, скільки споживачів новин прочитають його попередній пост, в якому він заявив, що страждає на алкоголізм, Паркінсона, ОКР, та шукає дівчину. Адже це багато що пояснює.
  • Цей Ларс фон Трієр зламався, несіть наступного.
  • Ларс фон Трієр шляпа, що вдає гуманіста. Це доводить, який досі вплив має російська пропаганда у світі.

Дехто пригадав, як данський режисер ще в 2011 році оголосив, що він “насправді нацист”, оскільки його рідні “були німцями”. Тоді ж Ларс фон Трієр заявив, що “розуміє та трохи співчуває Гітлеру”.

Варто зазначити, що цей Іnstagram-акаунт не верифікований. Однак західні ЗМІ раніше посилалися на нього як на акаунт Ларса фон Трієра.

Ларс фон Трієр – данський кінорежисер та сценарист. Він є засновником напрямку в кінематографі під назвою Догма 95. Серед його відомих картин – Танцюристка в темряві, Догвіль, Меланхолія, Німфоманка та інші.

Минулого року стало відомо, що в режисера діагностували хворобу Паркінсона.

Теги
Війна в Україні Винищувач F-16 Винищувачі для України Данія режисер
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