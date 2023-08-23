Через півтора роки повномасштабної війни в Україні відомий данський кінорежисер Ларс фон Трієр зробив неоднозначну заяву в своєму Іnstagram-акаунті.

Він звернувся до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і фактично засудив рішення про надання винищувачів F-16.

Ларс фон Трієр назвав ці літаки “однією з найстрашніших машин для вбивств сучасності” і додав, що “життя росіян теж мають значення”. Режисера, вочевидь, занепокоїло, що за допомогою F-16 українські військові нищитимуть російських окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати та грабувати.

– До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян теж мають значення! З найкращими побажаннями, Ларс, – йдеться в дописі режисера.

При цьому фразу про “життя росіян” він виділив великими літерами.

Режисер, вочевидь, обмежив можливість залишати коментарі під цією публікацією.

Однак українці в інших соцмережах, зокрема в мережі X (колишній Twitter) вибухнули безліччю гнівних та обурених коментарів. Ось лише деякі з них:

“Життя росіян також мають значення”, – написав данський режисер Ларс фон Трієр. Ем, шановний. Життя росіян мають значення лише у щоденній статистиці Генштабу! If you know what I mean.

Митець помилявся. Справжнім феноменом данського кацапізму виявився не Гамлет, а Ларс фон Трієр. Купатись чи не купатись?.. Ларс обрав купатись. У гівні.

Ларс фон Трієр вважає, що “Russian lives matter also!”, але забув принагідно нагадати, що у Russians є чудова опція просто вивести війська з України за кордони 91-го, щоб зберегти життя.

Ларс фон Трієр відсьогодні буде жити лише в артхаусі. А якщо йому дуже пощастить не зачинити фашистську хвірточку, то вічний артхаус Тюмені буде йому по плечу.

Ларс фон Трієр в Іnstagram поспівчував росіянам, яких вбивають на війні. Цікаво, скільки споживачів новин прочитають його попередній пост, в якому він заявив, що страждає на алкоголізм, Паркінсона, ОКР, та шукає дівчину. Адже це багато що пояснює.

Цей Ларс фон Трієр зламався, несіть наступного.

Ларс фон Трієр шляпа, що вдає гуманіста. Це доводить, який досі вплив має російська пропаганда у світі.

Дехто пригадав, як данський режисер ще в 2011 році оголосив, що він “насправді нацист”, оскільки його рідні “були німцями”. Тоді ж Ларс фон Трієр заявив, що “розуміє та трохи співчуває Гітлеру”.

Варто зазначити, що цей Іnstagram-акаунт не верифікований. Однак західні ЗМІ раніше посилалися на нього як на акаунт Ларса фон Трієра.

Ларс фон Трієр – данський кінорежисер та сценарист. Він є засновником напрямку в кінематографі під назвою Догма 95. Серед його відомих картин – Танцюристка в темряві, Догвіль, Меланхолія, Німфоманка та інші.

Минулого року стало відомо, що в режисера діагностували хворобу Паркінсона.