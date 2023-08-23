Через півтора роки повномасштабної війни в Україні відомий данський кінорежисер Ларс фон Трієр зробив неоднозначну заяву в своєму Іnstagram-акаунті.
Він звернувся до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і фактично засудив рішення про надання винищувачів F-16.
Ларс фон Трієр назвав ці літаки “однією з найстрашніших машин для вбивств сучасності” і додав, що “життя росіян теж мають значення”. Режисера, вочевидь, занепокоїло, що за допомогою F-16 українські військові нищитимуть російських окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати та грабувати.
– До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян теж мають значення! З найкращими побажаннями, Ларс, – йдеться в дописі режисера.
При цьому фразу про “життя росіян” він виділив великими літерами.
Режисер, вочевидь, обмежив можливість залишати коментарі під цією публікацією.
Однак українці в інших соцмережах, зокрема в мережі X (колишній Twitter) вибухнули безліччю гнівних та обурених коментарів. Ось лише деякі з них:
- “Життя росіян також мають значення”, – написав данський режисер Ларс фон Трієр. Ем, шановний. Життя росіян мають значення лише у щоденній статистиці Генштабу! If you know what I mean.
- Митець помилявся. Справжнім феноменом данського кацапізму виявився не Гамлет, а Ларс фон Трієр. Купатись чи не купатись?.. Ларс обрав купатись. У гівні.
- Ларс фон Трієр вважає, що “Russian lives matter also!”, але забув принагідно нагадати, що у Russians є чудова опція просто вивести війська з України за кордони 91-го, щоб зберегти життя.
- Ларс фон Трієр відсьогодні буде жити лише в артхаусі. А якщо йому дуже пощастить не зачинити фашистську хвірточку, то вічний артхаус Тюмені буде йому по плечу.
- Ларс фон Трієр в Іnstagram поспівчував росіянам, яких вбивають на війні. Цікаво, скільки споживачів новин прочитають його попередній пост, в якому він заявив, що страждає на алкоголізм, Паркінсона, ОКР, та шукає дівчину. Адже це багато що пояснює.
- Цей Ларс фон Трієр зламався, несіть наступного.
- Ларс фон Трієр шляпа, що вдає гуманіста. Це доводить, який досі вплив має російська пропаганда у світі.
Дехто пригадав, як данський режисер ще в 2011 році оголосив, що він “насправді нацист”, оскільки його рідні “були німцями”. Тоді ж Ларс фон Трієр заявив, що “розуміє та трохи співчуває Гітлеру”.
Варто зазначити, що цей Іnstagram-акаунт не верифікований. Однак західні ЗМІ раніше посилалися на нього як на акаунт Ларса фон Трієра.
Ларс фон Трієр – данський кінорежисер та сценарист. Він є засновником напрямку в кінематографі під назвою Догма 95. Серед його відомих картин – Танцюристка в темряві, Догвіль, Меланхолія, Німфоманка та інші.
Минулого року стало відомо, що в режисера діагностували хворобу Паркінсона.