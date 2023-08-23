Через полтора года полномасштабной войны в Украине известный датский кинорежиссер Ларс фон Триер сделал неоднозначное заявление в своем Instagram-аккаунте.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен и фактически осудил решение о предоставлении истребителей F-16.

Ларс фон Триер назвал эти самолеты “одной из самых страшных машин для убийств современности” и добавил, что “жизни россиян тоже имеют значение”. Режиссера, очевидно, обеспокоило, что с помощью F-16 украинские военные будут уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю убивать и грабить.

– Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): жизни россиян тоже имеют значение! С наилучшими пожеланиями, Ларс, – говорится в сообщении режиссера.

При этом фразу о “жизнях россиян” он выделил заглавными буквами.

Режиссер, по всей видимости, ограничил возможность оставлять комментарии под этой публикацией.

Однако украинцы в других соцсетях, в частности, в сети X (бывший Twitter) оставили множество гневных и возмущенных комментариев. Вот только некоторые из них:

“Жизни россиян также имеет значение”, — написал датский режиссер Ларс фон Триер. Эм, уважаемый. Жизни россиян имеют значение только в ежедневной статистике Генштаба! If you know what I mean.

Художник ошибался. Настоящим феноменом датского кацапизма оказался не Гамлет, а Ларс фон Триер. Купаться или не купаться? Ларс выбрал купаться. В говне.

Ларс фон Триер считает, что “Russian lives matter also!”, но забыл напомнить, что у Russians есть отличная опция просто вывести войска из Украины за границы 91-го, чтобы сохранить жизни.

Ларс фон Триер с сегодняшнего дня будет жить только в артхаусе. А если ему очень повезет не закрыть фашистскую калиточку, то вечный артхаус Тюмени будет ему по плечу.

Ларс фон Триер в Instagram посочувствовал россиянам, которых убивают на войне. Интересно, сколько потребителей новостей прочитают его предыдущий пост, в котором он заявил, что страдает алкоголизмом, Паркинсоном, ОКР и ищет девушку. Это ведь многое объясняет.

Этот Ларс фон Триер сломался, несите следующего.

Ларс фон Триер шляпа, делающая вид гуманиста. Это доказывает, какое влияние оказывает российская пропаганда в мире.

Некоторые вспомнили, как датский режиссер еще в 2011 году объявил, что он “на самом деле нацист”, поскольку его родные “были немцами”. Тогда же Ларс фон Триер заявил, что “понимает и немного сочувствует Гитлеру”.

Стоит отметить, что этот Instagram-аккаунт не верифицирован. Однако западные СМИ ранее ссылались на него как на аккаунт Ларса фон Триера.

Ларс фон Триер – датский кинорежиссер и сценарист. Он является основателем направления в кинематографе под названием Догма 95. Среди его известных картин – Танцующая в темноте, Догвилль, Меланхолия, Нимфоманка и другие.

В прошлом году стало известно, что у режиссера диагностировали болезнь Паркинсона.