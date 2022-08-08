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Персони

У Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона

8 Серпня 2022, 21:15
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ларс фон Трієр
Джерело: Getty Images

У данського кінорежисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона.

Інформацію у пресрелізі підтвердила кінокомпанія Zentropa, яка була заснована фон Трієром у 1992 році.

Зазначається, що Ларс “перебуває у хорошому настрої і отримує лікування”, необхідне для послаблення симптомів захворювання.

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66-річний режисер все-таки продовжить роботу над серіалом Королівство, але через стан здоров’я не братиме активної участі у його просуванні. Чи відвідає Трієр кінофестиваль у Венеції, де має відбутися прем’єра перших епізодів, наразі невідомо.

Нагадаємо, Ларс фон Трієр розпочав свою кінокар’єру у вісімдесяті роки, його картини неодноразово входили до програми найбільших кінофестивалів світу та були удостоєні безлічі нагород.

Прем’єра його останнього повнометражного фільму – Будинок, який збудував Джек – відбулась у 2018 році.

Хвороба Паркінсона – це хронічне та повільно прогресуюче захворювання, характерне для людей старшої вікової групи.

Основними симптомами захворювання є тремор та неподатливість м’язів. Вилікувати хворобу Паркінсона неможливо, проте своєчасне медичне втручання здатне значно уповільнити прогресування хвороби та покращити якість життя хворого.

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Джерело
Variety
Теги
режисер хвороба Паркінсона
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