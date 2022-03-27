Автори трилера Тіні незабутих предків виклали фільм для вільного перегляду на згадку про актора Павла Лі, який загинув у російсько-українській війні.

У кінострічці Тіні незабутих предків Павло зіграв одну з головних ролей.

– Ми разом із співпродюсером Андрексом Селівановим ухвалили рішення, на згадку про нашого втраченого в бою за Україну актора Павла Лі надати вільний доступ до фільму Тіні незабутих предків усім телеканалам, VoD сервісам і кінотеатрам, – написав режисер фільму Любомир Левицький в Instagram.

Також він зазначив, що вони відмовляються від будь-яких роялті на користь ЗСУ.

– Ми відмовляємося від будь-яких роялті на користь ЗСУ і будемо раді, якщо ви подивившись чи показавши наш фільм, зробите будь-який, навіть мінімальний внесок на рахунок ЗСУ і підтримайте наших безстрашних героїв, – сказав Любомир.

Нагадаємо, що актор Павло Лі загинув під обстрілом в Ірпені. З початком війни він приєднався до ЗСУ.