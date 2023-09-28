Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович опинився у центрі скандалу через сексистські висловлювання та ідеї, які він поширює на “психологічних семінарах”.

Як з’ясували журналісти, на своїх платних закритих лекціях Арестович називає жінок “істотами” та говорить про бажання “задушити” їх.

Водночас чоловіків він вважає “богами” та “ідолами”, яких треба возвеличувати.

Зараз дивляться

Що сталося

Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на YouTube-каналі Палає оприлюднили відео з уривками з двох платних семінарів школи Арестовича Апейрон.

На одній із лекцій колишній радник ОП каже, що “жінка на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи”.

Також він називає жінок “неврівноваженими” і заявляє, що будь-яку суперечку з ними можна вирішити матеріально.

– У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: Скажи хоч що-небудь, сволото! Що ви повинні робити? Варіантів кілька – відійти подалі, кинути гаманець, сказати: Іди, купи собі все що хочеш. Варіант два – обійняти її мовчки. І варіант три – обійняти й тра***ти, – каже Арестович.

Найбільше обурення в коментарях до програми Палає викликав уривок з лекції, на якому Арестович начебто закликає до насильства над жінками і називає їх “істотами”.

– Хлопчики, доки нас дівчатка не чують і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Пpидyшити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тpa***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не зaдушиш. Із цим їхнім ниттям, з тpивoжнiстю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати, – каже на відео Арестович і додає, що, попри кримінальну відповідальність, це є “довготривалим задоволенням”.

Водночас на сайті школи Арестовича Апейрон зазначається про використання “унікальних методик на стику філософії та психології”. Вартість одного 3-годинного семінару стартує від 1 300 грн.

Реакція суспільства

У коментарях обурені користувачі мережі закликають притягнути Арестовича до відповідальності за заклики до насильства щодо жінок.

Автора семінарів звинувачують у поширенні “аморальних цінностей”, а журналісткам дякують за те, що вони висвітлюють цю тему та “розвінчують творчість” Арестовича.

Після таких слів має підключатися поліція і СБУ. Людина на мільйони транслює заклик до насильства, який жах.

Як на мене, такого роду семінари, курси, книги – це те, як чоловіки, такі як Арестович, кігтями чіпляються за ідею тотальної влади й печерного патріархату. Буквально останні конвульсії цього світобачення. Жінкам кричать у всі вуха, що ти, якщо незалежна і не прислуговуєш чоловіку – то служиш дияволу. Арестович правий, нова фаза життя людства настала, але він на неї не перейшов.

Я послухав це, і мені стало соромно. Як взагалі можна нести в суспільний концепт настільки антиморальні цінності?

Такі лекції мають закінчуватися арештом поліцією, а потім судом та в’язницею.

Боже, який морок. І це колишній радник Офісу президента. Страшно слухати. Сподіваюсь, що ця людина все-таки понесе якусь відповідальність за думки, які він транслює, – пишуть користувачі мережі під відео.

Блогерка Жданя оприлюднила у TikTok відео з критикою слів Арестовича, а також закликала людей поширювати цю інформацію.

– Дуже шкода, що він так висловлюється тільки на своїх закритих семінарах. І робить це в Україні. Бачите? В Україні можна так казати про величезну частину суспільства, закликати до насилля щодо жінок, і ти не будеш за це покараний. В будь-якій іншій розвиненій державі він би вже відповідав за свої слова, – сказала вона.

Народна депутатка Інна Совсун повідомила, що вже написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Арестовичем кримінального правопорушення за статтею 300 Кримінального кодексу – розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Позиція Арестовича

У коментарі виданню BBC Україна Арестович назвав матеріал програми Палає “спрямованою атакою на репутацію”, а уривки, які наводилися у відео, “вирваними з контексту”.