Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович опинився у центрі скандалу через сексистські висловлювання та ідеї, які він поширює на “психологічних семінарах”.
Як з’ясували журналісти, на своїх платних закритих лекціях Арестович називає жінок “істотами” та говорить про бажання “задушити” їх.
Водночас чоловіків він вважає “богами” та “ідолами”, яких треба возвеличувати.
Що сталося
Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на YouTube-каналі Палає оприлюднили відео з уривками з двох платних семінарів школи Арестовича Апейрон.
На одній із лекцій колишній радник ОП каже, що “жінка на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи”.
Також він називає жінок “неврівноваженими” і заявляє, що будь-яку суперечку з ними можна вирішити матеріально.
– У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: Скажи хоч що-небудь, сволото! Що ви повинні робити? Варіантів кілька – відійти подалі, кинути гаманець, сказати: Іди, купи собі все що хочеш. Варіант два – обійняти її мовчки. І варіант три – обійняти й тра***ти, – каже Арестович.
Найбільше обурення в коментарях до програми Палає викликав уривок з лекції, на якому Арестович начебто закликає до насильства над жінками і називає їх “істотами”.
– Хлопчики, доки нас дівчатка не чують і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Пpидyшити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тpa***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не зaдушиш. Із цим їхнім ниттям, з тpивoжнiстю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати, – каже на відео Арестович і додає, що, попри кримінальну відповідальність, це є “довготривалим задоволенням”.
Водночас на сайті школи Арестовича Апейрон зазначається про використання “унікальних методик на стику філософії та психології”. Вартість одного 3-годинного семінару стартує від 1 300 грн.
Реакція суспільства
У коментарях обурені користувачі мережі закликають притягнути Арестовича до відповідальності за заклики до насильства щодо жінок.
Автора семінарів звинувачують у поширенні “аморальних цінностей”, а журналісткам дякують за те, що вони висвітлюють цю тему та “розвінчують творчість” Арестовича.
- Після таких слів має підключатися поліція і СБУ. Людина на мільйони транслює заклик до насильства, який жах.
- Як на мене, такого роду семінари, курси, книги – це те, як чоловіки, такі як Арестович, кігтями чіпляються за ідею тотальної влади й печерного патріархату. Буквально останні конвульсії цього світобачення. Жінкам кричать у всі вуха, що ти, якщо незалежна і не прислуговуєш чоловіку – то служиш дияволу. Арестович правий, нова фаза життя людства настала, але він на неї не перейшов.
- Я послухав це, і мені стало соромно. Як взагалі можна нести в суспільний концепт настільки антиморальні цінності?
- Такі лекції мають закінчуватися арештом поліцією, а потім судом та в’язницею.
- Боже, який морок. І це колишній радник Офісу президента. Страшно слухати. Сподіваюсь, що ця людина все-таки понесе якусь відповідальність за думки, які він транслює, – пишуть користувачі мережі під відео.
Блогерка Жданя оприлюднила у TikTok відео з критикою слів Арестовича, а також закликала людей поширювати цю інформацію.
– Дуже шкода, що він так висловлюється тільки на своїх закритих семінарах. І робить це в Україні. Бачите? В Україні можна так казати про величезну частину суспільства, закликати до насилля щодо жінок, і ти не будеш за це покараний. В будь-якій іншій розвиненій державі він би вже відповідав за свої слова, – сказала вона.
@zhdanya_hovoryt.3 Весь треш з його семінару на ютюб-каналі «Палає». Минуле моє відео з іншої сторінки комусь з фанатиків не сподобалось… #жданяговорить #українськийтікток #арестович #олексійарестович #насилля #заклики #жінки ♬ оригінальний звук – Жданя
Народна депутатка Інна Совсун повідомила, що вже написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Арестовичем кримінального правопорушення за статтею 300 Кримінального кодексу – розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.
Позиція Арестовича
У коментарі виданню BBC Україна Арестович назвав матеріал програми Палає “спрямованою атакою на репутацію”, а уривки, які наводилися у відео, “вирваними з контексту”.
– Ця атака була зроблена дуже топорно, і видно, що люди, які це робили, дуже поспішали. Семінари – це доволі творчі заняття. Плюс у мене 17 років театральної діяльності. Я просто зображую там чоловіків, видаючи себе за такого чоловіка, з їхніми поширеними претензіями до жінок, – заявив він.
За словами Арестовича, висловлювання, оприлюднені на уривках відео, – це жарт і це нібито зрозуміло з його звернення до аудиторії.
– Тому що я кажу, “мужики, пока нас женщины не слышат”, а там (на онлайн-семінарі – Ред.) одночасно присутні декілька сотень жінок. Ну, якщо я кажу, що жінки нас не чують, то, мабуть, це – гумор? – сказав він.
Арестович додав, що семінар присвячений тому, щоб протистояти чоловікам, яких він зобразив на відео. А загалом його діяльність спрямована на те, щоб “навчати жінок справжній гідності, а чоловіків – правильно поводитись із жінками”.
Колишній радник ОП заявив, що звинувачення на його адресу матимуть “певні юридичні наслідки” для авторок відео.
Журналістка Яна Брензей у коментарі Фактам ICTV розповіла, що після публікації відео Олексій Арестович не звертався до неї чи її колеги Емми Антонюк.
Яна наголосила, що виправдання Арестовича про жарти і те, що він вчить жінок самоповазі, звучать дивно.
– Одна з учасниць його семінару написала, що їй соромно через те, що вона жінка, прослухавши начебто жартівливі слова Арестовича. Я сумніваюся, що жарти призводять до таких наслідків. Наше завдання було – показати суспільству, що собою являє, які меседжі доносить, яку життєву позицію поділяє людина, що заявляє про свої політичні амбіції. Наша першочергова мета була не притягнення до відповідальності. Ми хотіли показати людину, яка може спробувати конвертувати свою популярність у певну політичну посаду в майбутньому, – сказала журналістка.
Чи можна притягнути Арестовича до відповідальності
Юрист Ростислав Кравець заявив, що будь-яка жінка в Україні може звернутися до суду з позовом з проханням про захист честі і стягнення компенсації за завдання моральної шкоди.
– Підстави для такого позову є. Але все потрібно розглядати в комплексі – як це фільмувалося, чи звучало це у сверджувальній формі. Те, що він не дотримується норм етики й моралі – це інша ситуація, – сказав він у коментарі Фактам ICTV.
За словами юриста, проводити такі семінари в Україні не заборонено. Ростислав Кравець вважає, що за подібні висловлювання Арестовича можна притягнути до відповідальності, але спершу потрібно провести експертизу.
Фото: Олексій Арестович