Міжнародний фестиваль авторів у Торонто анонсував розмову українського письменника Андрія Куркова та російсько-американської авторки Маші Ґессен. Дискусію організатори назвали “нотатками про вторгнення”.

Реакція української літературної спільноти була миттєвою. Зокрема, письменник Артем Чех на своїй сторінці у Facebook пригадав, як він із низкою колег відмовився від участі у фестивалі в Нью-Йорку саме через присутність там Ґессен. Він зазначив, що спочатку їм пообіцяли відсутність російських учасників, незалежно від їхніх поглядів. Проте результат вийшов іншим. Тому Чеха здивувала згода Куркова.

– Це не заважає йому зараз сісти за один стіл з Ґессен. Напевно, він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно, навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю, – написав Артем Чех.

Андрій Курков вже прокоментував свою позицію щодо участі у фестивалі у Торонто. В розмові із Суспільне. Культура він окреслив, що погодився на дискусію не через присутність чи персоналію Ґессен, а для того щоби голос України прозвучав на одній з головних сцен Торонто. Курков додав, що відкриватиме цю дискусію канадська письменниця Маргарет Етвуд.

Зараз дивляться

– Саме завдяки тому, що ми там будемо виступати вдвох, там буде чути голос Америки, і голос Америки російського походження, і голос України. Кожен має право на свій голос, на свою думку. У кожного свій шлях, щоб допомагати всьому, щоб відбулася перемога України, – розʼяснив своє рішення Андрій Курков.

На сайті фестивалю Машу Ґессен назвали російсько-американською журналісткою, що пише про те, як Путін зробив Росію тоталітарною державою, та про глобальні наслідки цього.

Фото: Андрій Курков, Маша Ґессен