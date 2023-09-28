Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний и идей, которые он распространяет на “психологических семинарах”.

Как выяснили журналисты, на своих платных закрытых лекциях Арестович называет женщин “существами” и говорит о желании “задушить” их.

В то же время мужчин он считает “богами” и “идолами”, которых надо возвеличивать.

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Что произошло

Журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на YouTube-канале Палає обнародовали видео с отрывками из двух платных семинаров школы Арестовича Апейрон.

На одной из лекций бывший советник ОП говорит, что “женщина на мужчину должна смотреть, как на идола. И вымазывать периодически своей жертвенной кровью ему губы”.

Также он называет женщин “неуравновешенными” и заявляет, что любой спор с ними можно решить материально.

— В момент, когда женщина на вас кричит, царапает, пытается выпить все соки, сделать вас виноватым и говорит: Скажи хоть что-нибудь, сволочь!.. Вариантов несколько — отойти подальше, бросить кошелек, сказать: Иди, купи себе все, что хочешь. Вариант два — обнять ее молча. И вариант три — обнять и тра***ть, — говорит Арестович.

Наибольшее возмущение в комментариях к программе Палає вызвал отрывок из лекции, на котором Арестович якобы призывает к насилию над женщинами и называет их “существами”.

— Мальчики, пока нас девочки не слышат и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Придушить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тра***ть, а когда надоест, или привыкли, или наелись, дальше хочется придушить нах**, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревогой, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать, — говорит на видео Арестович и добавляет, что, несмотря на уголовную ответственность, это является “долговременным удовольствием”.

В то же время на сайте школы Арестовича Апейрон отмечается об использовании “уникальных методик на стыке философии и психологии”. Стоимость одного 3-часового семинара стартует от 1 300 грн.

Реакция общества

В комментариях возмущенные пользователи сети призывают привлечь Арестовича к ответственности за призывы к насилию в отношении женщин.

Автора семинаров обвиняют в распространении “аморальных ценностей”, а журналисток благодарят за то, что они освещают эту тему и “развенчивают творчество” Арестовича.

После таких слов должна подключаться полиция и СБУ. Человек на миллионы транслирует призыв к насилию, какой ужас.

Как по мне, такого рода семинары, курсы, книги — это то, как мужчины, такие как Арестович, когтями цепляются за идею тотальной власти и пещерного патриархата. Буквально последние конвульсии этого мировоззрения, женщинам кричат во все уши, что ты, если независима и не прислуживаешь мужчине — то служишь дьяволу. Арестович прав, новая фаза жизни человечества наступила, но он на нее не перешел.

Я послушал это, и мне стало стыдно. Как вообще можно нести в общественный концепт настолько антиморальные ценности?

Такие лекции должны заканчиваться арестом полицией, а затем судом и тюрьмой.

Боже, какой мрак. И это бывший советник Офиса президента. Страшно слушать. Надеюсь, что этот человек все-таки понесет какую-то ответственность за мысли, которые он транслирует, — пишут пользователи сети под видео.

Блогер Жданя обнародовала в TikTok видео с критикой слов Арестовича, а также призвала людей распространять эту информацию.

— Очень жаль, что он так высказывается только на своих закрытых семинарах. И делает это в Украине. Видите? В Украине можно так говорить об огромной части общества, призывать к насилию в сторону женщин и ты не будешь за это наказан. В любом другом развитом государстве он бы уже отвечал за свои слова, — сказала она.

Народный депутат Инна Совсун сообщила, что уже написала заявление в правоохранительные органы о совершении Арестовичем уголовного преступления по статье 300 Уголовного кодекса — распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Позиция Арестовича

В комментарии изданию BBC Украина Арестович назвал материал программы Палає “направленной атакой на репутацию”, а отрывки, которые приводились в видео, “вырванными из контекста”.

— Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень спешили. Семинары — это довольно творческие занятия. Плюс у меня 17 лет театральной деятельности. Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину с их распространенными претензиями к женщинам, — заявил он.

По словам Арестовича, высказывания, обнародованные на отрывках видео, — это шутка и это якобы понятно из его обращения к аудитории.

— Потому что я говорю, “мужики, пока нас женщины не слышат”, а там (на онлайн-семинаре — Ред.) одновременно присутствуют несколько сотен женщин. Ну, если я говорю, что женщины нас не слышат, то, видимо, это — юмор? — сказал он.

Арестович добавил, что семинар посвящен тому, чтобы противостоять мужчинам, которых он изобразил на видео. А в целом его деятельность направлена на то, чтобы “учить женщин настоящему достоинству, а мужчин — правильно обращаться с женщинами”.

Бывший советник ОП заявил, что обвинения в его адрес будут иметь “определенные юридические последствия” для авторов видео.

Журналистка Яна Брензей в комментарии Фактам ICTV рассказала, что после публикации видео Алексей Арестович не обращался к ней или ее коллеге Эмме Антонюк.

Яна отметила, что оправдания Арестовича о шутках и о том, что он учит женщин самоуважению, звучат странно.

— Одна из участниц его семинара написала, что ей стыдно из-за того, что она женщина, прослушав якобы шуточные слова Арестовича. Я сомневаюсь, что шутки приводят к таким последствиям. Наша задача была — показать обществу, что собой представляет, какие месседжи доносит, какую жизненную позицию разделяет человек, заявляющий о своих политических амбициях. Наша первоочередная цель была не привлечение к ответственности. Мы хотели показать человека, который может попытаться конвертировать свою популярность в определенную политическую должность в будущем, — сказала журналистка.

Можно ли привлечь Арестовича к ответственности

Юрист Ростислав Кравец заявил, что любая женщина в Украине может обратиться в суд с иском с просьбой о защите чести и взыскании компенсации за нанесенный моральный ущерб.

— Основания для такого иска есть. Но все нужно рассматривать в комплексе — каким образом это снималось, звучало ли это в оскорбительной форме. То, что он не придерживается норм этики и морали — это другая ситуация, — сказал он в комментарии Фактам ICTV.

По словам юриста, проводить такие семинары в Украине не запрещено. Ростислав Кравец считает, что за подобные высказывания Арестовича можно привлечь к ответственности, но сперва нужно провести экспертизу.

Фото: Алексей Арестович