Репер Ярмак прокоментував позицію української блогерки Юлії Верби щодо війни та донатів. Музикант зазначив, що у всьому винна пропаганда, яка бере свій початок з Росії.

В інтерв’ю каналу Брати Яковлеви обговорювалися позиції українських інфлюенсерів – наприклад, деякі знаменитості вимагають гроші за публікації зборів для наших військових. Зайшла мова і про Юлію Вербу – за словами інтерв’юера, дівчина вважає, що держава має все робити сама. Та й сама Юлія не публікує збори та інформацію про війну в Instagram.

– Ось Верба – це наслідки російської блогерської пропаганди з наративами Я поза політикою і Воюють політики, а страждає народ. І ось ми маємо те, що маємо, – заявив Ярмак.

Музикант зазначив, що Росія дуже сильно вплинула на нашу культуру, як і ті українські блогери, які просували маргінальну поведінку в маси – приміром, публічні приниження співробітників ТЦК і поліції.

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Що стосується Юлії Верби, то вона не поспішає нагадувати про війну своїй мільйонній аудиторії – вона активно показує своє життя підписникам, зокрема й дорогі покупки. Наприклад, влітку Вербу захейтили за купівлю Mercedes за 10 млн грн. Тоді блогерка заявила, що вона старанно працювала, щоб дозволити собі таке авто. А ті, хто не задоволений, може відписатися від її сторінки.

Фото: Ярмак