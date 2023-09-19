Рэпер Ярмак прокомментировал позицию украинский блогерки Юлии Вербы касательно войны и донатов. Музыкант отметил, что виной всему пропаганда, которая берет свое начало в России.

В интервью каналу Братья Яковлевы обсуждались позиции украинских инфлюенсеров — к примеру, некоторые знаменитости требуют деньги за публикации сборов для наших военных. Зашла речь и про Юлию Вербу — по словам интервьюера, девушка считает, что государство должно все делать само. Да и сама Юлия не публикует сборы и информацию о войне в Instagram.

— Вот Верба — это последствия российской блогерской пропаганды с нарративами Я вне политики и Воюют политики, а страдает народ. И вот мы имеем то, что имеем, — заявил Ярмак.

Музыкант отметил, что Россия очень сильно повлияла на нашу культуру, как и те украинские блогеры, которые продвигали маргинальное поведение в массы — к примеру, публичные унижения сотрудников ТЦК и полиции.

Сейчас смотрят

Что касается Юлии Вербы, то она не спешит напоминать о войне своей миллионной аудитории — она активно показывает свою жизнь подписчикам, в том числе и дорогие покупки. К примеру, летом Вербу захейтили за покупку Mercedes за 10 млн грн. Тогда блогерка заявила, что она усердно трудилась, чтобы позволить себе такое авто. А те, кто не доволен, могут отписаться от ее страницы.

Фото: Ярмак