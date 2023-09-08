Репер Ярмак прокоментував свій вислів про «баласт нації», що він залишив під постом про концерт Світлани Лободи у Харкові.

– Якщо люди не усвідомлюють, що відбувається в країні, хто перед ними, і як ця людина себе поводить, то, я від своїх слів ніколи не відмовляюсь, це – баласт нації, – заявив виконавець в ефірі вечірнього розважального шоу Жені Яновича.

Ярмак розповів, що після цього проти нього розпочалася атака ботів. Зокрема, у низці пабліків з мільйонними підписками зʼявився матеріал від невідомого йому блогера, який репер назвав «замовним».

– Це було зроблено штучно і мало жалюгідний вигляд. Особливо зараз, коли кошти і ресурси витрачаються на допомогу армії, а не відбілювання репутації, – додав артист.

На переконання Ярмака, Світлана Лобода знаходиться поза контекстом того, що переживає Україна, хоча й активно намагається повернутися до культурного простору. Виконавець, який від початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов служити до ЗСУ, нагадав, що країна щодня втрачає ідейних людей, які могли б розбудовувати нашу державу. Також він не вважає, що можна спокутувати багаторічну роботу на російського слухача, а перемогти Україна може і без таких співвітчизників.

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Фото: YARMAK