Американский актер Уилл Смит принес публичные извинения комику Крису Року, которому дал пощечину во время кинопремии Оскар.

В Instagram Уилл написал, что его поведение неприемлемо и непростительно.

— Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно… Шутки в мою сторону — часть работы, однако шутки о состоянии здоровья Джады были для меня невыносимыми. И я отреагировал эмоционально, — сказал Уилл.

Он принес публичные извинения комику, отметив, что был не прав.

— В мире любви и добра нет места насилию, — подчеркнул Смит.

Также он извинился перед академией, продюсерами Оскара, зрителями и другими.

— Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало то, что во всем остальном было великолепным путешествием для всех нас, — подытожил Уилл.

Напомним, Уилл Смит дал пощечину Крису Року за неудачную шутку о его жене на церемонии Оскар 2022. Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение. Дело в том, что она страдает алопецией из-за чего была вынуждена побриться наголо.

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