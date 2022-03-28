Кіноакадемія США засудила поведінку Вілла Сміта на церемонії вручення премії Оскар 2022 та розпочала перевірку.

– Академія засуджує дії містера Сміта на вчорашньому шоу. Ми розпочали офіційну перевірку інциденту та вивчимо подальші дії та наслідки відповідно до нашого статуту, стандартів поведінки та законодавства Каліфорнії, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, під час оголошення номінантів у категорії Найкращий документальний фільм Кріс Рок пожартував про коротку зачіску Джади Пінкетт-Сміт, натякнувши на продовження сіквела фільму Солдат Джейн.

Реакцію не довелося довго чекати – Вілл Сміт вдарив Кріса Рока, вибігши на сцену. А коли повернувся на своє місце в залі, грубо вимагав, аби Рок “не вимовляв ім’я його дружини своїм поганим ротом”.

Джада Пінкетт-Сміт страждає на алопецію. Через аутоімунне захворювання вона втратила значну частину волосся і була змушена поголитися наголо.

Вже після інциденту Вілл Сміт отримав Оскар як найкращий актор. Під час промови він вибачився за свою поведінку.

За даними ЗМІ, Кріс Рок відмовився писати заяву на кривдника. Закони Каліфорнії для такого передбачають до півроку ув’язнення і штраф до $100 тис.