Українська співачка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) висміяла гендиректора Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Зірка назвала чиновника самозванкою, опублікувавши символічне фото.

Так, в Instagram Сердючка виклала знімок із Рогозіним, який виступає на сцені перед трибуною. На задньому фоні розташований екран, на якому зображена зірка. Ракурс фото показав, як червоний символ висить над головою у Рогозіна – очевидна паралель між сріблястою зіркою української артистки.

Вєрка не захотіла терпіти дешевих пародій.

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– Самозванка, – коротко і влучно прокоментувала зірка.

Користувачі мережі вмить відреагували на публікацію Сердючки:

Ми знаємо лише одну зірку!

Це Вєрка Сердючка без яєць!

Вєра, їй далеко до вас!

У них нічого свого нема!

Раніше артистка вирішила адаптувати свою творчість під сучасні реалії. Вєрка Сердючка змінила текст пісні, яку виконала на Євробаченні 2007, та вперше заспівала Dancing Russia Goodbye. Це сталося у червні, на благодійному марафоні в Амстердамі.

Сам Андрій Данилко, який грає Вєрку Сердючку, розповів свою думку про заборону російської музики в Україні – він заявив, що це правильне рішення, але не стосується хорошої музики – наприклад Земфіри.