Украинская певица Верка Сердючка (Андрей Данилко), высмеяла гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Звезда назвала чиновника самозванкой, опубликовав символичное фото.

Так, в Instagram Сердючка выложила снимок с Рогозиным, который выступает на сцене перед трибуной. На заднем фоне расположен экран, на котором изображена звезда. Ракурс фото показал, как красный символ висит над головой у Рогозина — очевидная параллель между серебристой звездой украинской артистки.

Верка не захотела терпеть дешевых пародий.

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— Самозванка, — кратко и метко прокомментировала звезда.

Пользователи сети моментально отреагировали на публикацию Сердючки:

Мы знаем только одну звезду!

Это Верка Сердючка без яиц!

Вера, ей до вас далеко!

У них ничего своего нет!

Ранее артистка решила адаптировать свое творчество под сегодняшние реалии. Верка Сердючка изменила текст песни, которую исполнила на Евровидении 2007, и впервые спела Dancing Russia Goodbye. Это случилось в июне, на благотворительном марафоне в Амстердаме.

Сам Андрей Данилко, играющий Верку Сердючку, рассказал свое мнение о запрете российской музыки в Украине — он заявил, что это правильное решение, но не относится к хорошей музыке — например к Земфире.