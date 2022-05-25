Гурт Жадан і собаки презентував нову пісню під назвою Метро. Композиція присвячена дітям, яким доводиться жити у харківському метро під час повномасштабної війни в Україні.

Це вже друга пісня, яку колектив за час російсько-української війни присвятив дітям, оскільки вважає їх найбільш беззахисними.

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– Про наших дітей, про нашу пам’ять, про наші надії. Ми вже вдруге співаємо про дітей упродовж цієї війни. Можливо тому, що діти це і є наша цільова аудиторія. А може тому, що діти в цій війні є найбільш беззахисними. Вони потребують нашої уваги та турботи. Бережіть одне одного, дорогі брати та сестри. Все буде Україна, – зазначає колектив.

Лідер гурту Сергій Жадан у Facebook розповів, що на написання композиції його надихнули два харківські хлопчики, яких він зустрів у метро.

– Вони допомагали дорослим, стежили за порядком і організовували “малих”, бо самі були теж ніби дорослими. Ось після цього й написалася ця пісня. За ці три місяці війни мені вдалося бачити багатьох харківських дітей. Кого ми вивозили з міста, для кого співали у метро, ​​кому привозили їжу до бомбосховищ. Вони були різні – мовчазні та налякані, веселі та впевнені в собі, хтось був на дитячому куражі, а хтось був у постійному стресі, – розповів фронтмен.

Він додав, що пісня невесела, однак у ній багато любові.

Фото: Жадан і собаки