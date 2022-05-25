Группа Жадан и собаки презентовала новую песню под названием Метро. Композиция посвящена детям, которым приходится жить в харьковском метро во время полномасштабной войны в Украине.

Это уже вторая песня, которую коллектив за время российско-украинской войны посвятил детям, поскольку считает их наиболее беззащитными.

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— О наших детях, о нашей памяти, о наших надеждах. Мы уже второй раз поем о детях на протяжении этой войны. Возможно, потому, что дети и есть наша целевая аудитория. А может потому, что дети в этой войне наиболее беззащитны. Они нуждаются в нашем внимании и заботе. Берегите друг друга, дорогие братья и сестры. Все будет Украина, — отмечает коллектив.

Лидер группы Сергей Жадан в Facebook рассказал, что на написание композиции его вдохновили два харьковских мальчика, которых он встретил в метро.

— Они помогали взрослым, следили за порядком и организовывали “малых”, поскольку сами были как бы уже взрослыми. Вот после того и написалась эта песня. За эти три месяца войны мне удалось видеть многих харьковских детей. Кого-то мы вывозили из города, для кого-то пели в метро, кому-то привозили пищу в бомбоубежища. Они были разные – молчаливые и напуганные, веселые и уверенные в себе, кто-то был на детском кураже, а кто-то — в постоянном стрессе, — рассказал фронтмен.

Он добавил, что песня невеселая, однако в ней много любви.

Фото: Жадан и собаки