Катерина Кухар – найвідоміша українська балерина та учасниця журі Паризької балетної консерваторії. У танцювальному училищі її називали Дженніфер Лопес, що доводило зірку до сліз.

Але ні знущання через пишні форми, ні стерті до крові пальці на ногах не зупинили Катерину на шляху до успішної балетної кар’єри. Ще змалку вона знаходила відраду в книгах, саме завдяки літературі Кухар професійно зайнялася балетом і зустріла своє кохання.

Катерина зізналася, що своє життя не уявляє без Лускунчика Амадея Гофмана, адже ця дитяча казка змінила її життя.

Балерина запевняє, що в неї було щасливе дитинство, бо в підлітковому віці вона натрапила на роман Ті, що співають у терні.

– Там є чудова легенда про пташку, яка співає один раз за все своє життя, але найпрекрасніше за всіх на світі. І яка кидається під час цієї пісні грудьми на дуже довгий шип терну. Вона гине, і навіть сам Бог дивиться на цю пташку і насолоджується її співом. Для мене ця книга стала показником того, що якщо ти будеш працювати, ти завжди досягнеш того результату, до якого йдеш, – розповіла Катерина.

А далі маленька Катя вже не могла зупинитись і читала все, що знаходила у домашній бібліотеці.

– Перша книга, яку я пам’ятаю – Тарзан. Потім я пам’ятаю книгу Консуело – про оперну співачку, дівчинку з бідної сім’ї. Джек Лондон Любов до життя – я завжди згадую цю книгу з вдячністю. Книги для мене – це цілий світ, життя! – каже балерина.

Її життя перевернула дитяча казка Лускунчик. Спочатку Катя прочитала книжку Гофмана, а потім отримала головну роль в однойменній виставі.

– Саме у цій виставі вперше поєдналася наша пара з Олександром Стояновим, – згадала Кухар.

Молодий танцівник Олександр Стоянов грав у спектаклі принца. Катерина Кухар – дівчинку, яка врятувала його від прокляття.

– Машенька – це персонаж, який вірить у дива та чекає на них. Вона дуже романтична дівчина. І вона чекає якогось натхнення, шукає пригод, емоцій, кохання, – додала Кухар.

У казці Гофмана принц закохується у дівчинку і робить її принцесою. У житті все так само.

– Я ніколи не забуду, як мій чоловік за кілька днів до Нового року вирішив зробити мені подарунок. Я дуже хотіла сережки. У Києві їх не було, тому він поїхав у Берлін. Заздалегідь домовився з бутиком, що він купить у них ці сережки. Він приїхав, поїв, купив сережки і виїхав назад. І 31 грудня під ялинкою у мене були вже бажані сережки, – згадала балерина.

Новорічні свята для родини Кухар – це ванна з пелюстками троянд, улюблений холодець на столі та вся родина біля ялинки.

І звісно ж – Лускунчик. За своє життя Катерина читала казку і танцювала у виставі за її мотивами кілька тисяч разів. І кожного січня з нетерпінням чекає кінця року, щоб зробити це знову.

– Сьогодні вночі відлітаю з Олександром Стояновим в Америку, Сіетл. У нас там 15 Лускунчиків. Потім у Києві у нас починаються новорічні казки з Лускунчиком. Потім 31-го ввечері найкасовіша вистава, ми теж танцюємо на сцені Оперного Лускунчика, – поділилася Катерина.