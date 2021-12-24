Екатерина Кухар – самая известная украинская балерина и участница жюри Парижской балетной консерватории. В танцевальном училище ее называли Дженнифер Лопес, что доводило звезду до слез.

Но ни издевательства из-за пышных форм, ни стертые до крови пальцы на ногах не остановили Екатерину на пути к успешной балетной карьере. Еще с детства она находила отраду в книгах, именно благодаря литературе Кухар профессионально занялась балетом и встретила свою любовь.

Екатерина призналась, что свою жизнь не представляет без Щелкунчика Амадея Гофмана, ведь эта детская сказка изменила ее жизнь.

Балерина уверяет, что у нее было счастливое детство, потому что в подростковом возрасте она наткнулась на роман Поющие в терновнике.

— Там есть замечательная легенда о птице, которая поет один раз за всю свою жизнь, но прекраснее всех на свете. И которая бросается во время этой песни грудью на очень длинный шип терновника. Она погибает, и даже сам Бог смотрит на эту птицу и наслаждается ее пением. Для меня эта книга стала показателем того, что если ты будешь работать, ты всегда добьешься того результата, к которому идешь, — рассказала Екатерина.

А потом маленькая Катя уже не могла остановиться и читала все, что находила в домашней библиотеке.

– Первая книга, которую я помню – Тарзан. Потом я помню книгу Консуэло – об оперной певице, девочке из бедной семьи. Джек Лондон Любовь к жизни – я всегда вспоминаю эту книгу с благодарностью. Книги для меня – это целый мир, жизнь! – говорит балерина.

Ее жизнь перевернула детская сказка Щелкунчик. Сначала Катя прочла книгу Гофмана, затем получила главную роль в одноименном спектакле.

– Именно в этом спектакле впервые соединилась наша пара с Александром Стояновым, – вспомнила Кухар.

Молодой танцовщик Александр Стоянов играл в спектакле принца. Екатерина Кухар – девочку, которая спасла его от проклятия.

— Машенька – это персонаж, который верит в чудеса и ждет их. Она очень романтичная девочка. И она ждет какого-то вдохновения, ищет приключений, эмоций, любви, – добавила Кухар.

В сказке Гофмана принц влюбляется в девочку и делает ее принцессой. В жизни все также.

– Я никогда не забуду, как мой муж за несколько дней до Нового года решил сделать мне подарок. Я очень хотела серьги. В Киеве их не было, поэтому он поехал в Берлин. Заранее договорился с бутиком, что он купит у них эти серьги. Он приехал, поел, купил серьги и уехал обратно. И 31 декабря под елкой у меня уже были желанные серьги, – вспомнила балерина.

Новогодние праздники для семьи Кухар – это ванна с лепестками роз, любимый холодец на столе и вся семья возле елки.

И конечно же – Щелкунчик. За свою жизнь Екатерина читала сказку и танцевала в спектакле по ее мотивам несколько тысяч раз. И каждый январь с нетерпением ждет конца года, чтобы сделать это снова.

– Сегодня ночью улетаю с Александром Стояновым в Америку, Сиэтл. У нас там 15 Щелкунчиков. Потом в Киеве у нас начинаются новогодние сказки со Щелкунчиком. Потом 31-го вечером самый кассовый спектакль, мы тоже танцуем на сцене Оперного Щелкунчика, — поделилась Екатерина.