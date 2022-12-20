Broadview (Німеччина), Space Production (Україна) та Організація українських продюсерів (OUP) на замовлення провідного європейського телеканалу ARTE закінчують зйомки документального фільму Мистецтво під час війни (Art in war).

Для стрічки було ексклюзивно записано інтерв’ю з першою леді України Оленою Зеленською, у якому обговорили, як змінилося ставлення інших країн до українського мистецтва та його діячів. Також поговорили про культурні ініціативи, спрямовані на зростання ролі української культури на міжнародній арені.

У розмові з першою леді України торкнулися теми того, як мистецтво рідної країни допомагає дітям, які змушені були залишити країну, та тим, хто залишився дорослішати в ній під бомбами.

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Фільм Мистецтво під час війни розповість про історії українських художників, скульпторів та музикантів. Так, одним із героїв стане співак Андрій Хливнюк, який наразі перебуває на передовій, беручи участь у воєнних діях.

Саме там із ним зустрілася знімальна група. Плануються й зйомки художника-воїна з позивним Пікассо Володимира Безрукого. Він відомий своїми картинами, виконаними на уламках дощок та дверей.

У фільмі також з’являться лідер гурту Антитіла Тарас Тополя та скульптор Михайло Рева. Мистецтвознавець Ольга Балашова, яка зараз є одним із головних збирачів сучасного українського мистецтва, розповість про зміни, що сталися з ним після повномасштабного вторгнення.

– Безумовно, цей фільм про українське мистецтво, але він також про мистецтво та війну у ширшому контексті. Цей фільм про вічні цінності. Поки в Україні буде малюватися картина, співатися пісня, писатися вірш, вона буде перемагати у цій війні, – каже режисер Філіп Кольхефер.

– Історії воєн складаються не лише з цифр втрат, кількості танків, боєприпасів та витрачених грошей. Саме мистецтво документує та коментує війни так, щоб світ побачив та запам’ятав їх на багато десятиліть. Саме це спонукало нас фінансувати цей документальний фільм, – додає Leopold Hoesch із Broadview.

Співзасновник OUP та Space Дар’я Легоні-Фіалко зазначає, що ми всі знаємо приказку – Коли гуркотять гармати, музи мовчать, але ця війна спростовує її. Мистецтво стає зброєю, щитом і порятунком для людей, тож вони хочуть дізнатися, чому картини, скульптури, пісні та п’єси створюються у найстрашніші часи.

– Будь-яка нація має пройти шлях становлення та самоідентифікації. Мистецтво завжди було потужним інструментом для визначення того, хто ми є. Це найкращий спосіб знайти свій голос та показати свою незалежність. Наш фільм про те, як українці заявляють усьому світу, що ми є, ми існуємо, ми є окремою нацією і нам є що сказати світові, – каже Катерина Ласкарі, співзасновник Space.

Режисер фільму – німецький есеїст та документаліст Філіп Кольхефер. У пошуках цікавого сюжету та людських історій він часто працює у гарячих точках.

В команді Мистецтво під час війни також журналіст Дар’я Анастасьєва та оператор Олексій Ламах (лауреат премії Телетріумф). Генеральними продюсерами фільму є Leopold Hoesch (Broadview), Дар’я Легоні-Фіалко (OUP, Space) та Катерина Ласкарі (Space).