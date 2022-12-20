Broadview (Германия), Space Production (Украина) и Организация украинских продюсеров (OUP) на заказ ведущего европейского телеканала ARTE заканчивают съемки документального фильма Искусство во время войны (Art in war).

Эксклюзивно для ленты было записано интервью с первой леди Украины Еленой Зеленской, в котором обсудили, как изменилось отношение других стран к украинскому искусству и его деятелям. Также поговорили о культурных инициативах, направленных на рост роли украинской культуры на международной арене.

В беседе с первой леди Украины коснулись темы того, как искусство родной страны помогает детям, которые вынуждены были покинуть страну, и тем, кто остался взрослеть в ней под бомбами.

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Фильм Искусство во время войны расскажет об историях украинских художников, скульпторов и музыкантов. Так, одним из героев станет певец Андрей Хлывнюк, который сейчас находится на передовой, участвуя в военных действиях.

Именно там с ним встретилась съемочная группа. Планируются и съемки художника-воина с позывным Пикассо Владимира Безрукого. Он известен своими картинами, выполненными на обломках досок и дверей.

В фильме также появятся лидер группы Антитела Тарас Тополя и скульптор Михаил Рева. Искусствовед Ольга Балашова, которая сейчас является одним из главных собирателей современного украинского искусства, расскажет об изменениях, произошедших с ним после полномасштабного вторжения.

— Безусловно, этот фильм об украинском искусстве, но он также об искусстве и войне в более широком контексте. Этот фильм о вечных ценностях. Пока в Украине будет рисоваться картина, петься песня, писаться стих, она будет побеждать в этой войне, — говорит режиссер Филипп Кольхефер.

— Истории войн состоят не только из цифр потерь, количества танков, боеприпасов и потраченных денег. Именно искусство документирует и комментирует войны таким образом, чтобы мир увидел и запомнил их на многие десятилетия. Именно это побудило нас финансировать этот документальный фильм, — добавляет Leopold Hoesch из Broadview.

Соучредитель OUP и Space Дарья Легони-Фиалко отмечает, что мы все знаем поговорку — Когда грохочут пушки, музы молчат, но эта война опровергает ее. Искусство становится оружием, щитом и спасением для людей, поэтому они хотят узнать, почему картины, скульптуры, песни и пьесы создаются в самые страшные времена.

— Любая нация должна пройти путь становления и самоидентификации. Искусство всегда было мощным инструментом для определения того, кто мы есть. Это лучший способ найти свой голос и показать свою независимость. Наш фильм о том, как украинцы заявляют всему миру, что мы есть, мы существуем, мы — отдельная нация и нам есть что сказать миру, — говорит Екатерина Ласкари, сооснователь Space.

Режиссер фильма – немецкий эссеист и документалист Филипп Кольхефер. В поисках интересного сюжета и человеческих историй он часто работает в горячих точках.

В команде Искусство во время войны также журналист Дарья Анастасьева и оператор Алексей Ламах (лауреат премии Телетриумф). Генеральными продюсерами фильма являются Leopold Hoesch (Broadview), Дарья Легони-Фиалко (OUP, Space) и Екатерина Ласкари (Space).