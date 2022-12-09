Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) знімає два нових документальних фільми — Маріуполь. Окупація та Як вижити, коли тебе вбивають.

Маріуполь. Окупація стане другим фільмом циклу Об’єднання Українських Продюсерів про Маріуполь. Перший — Маріуполь. Невтрачена надія — вийшов у серпні 2022 і розказував про те, як російська окупація прийшла до Маріуполя.

– Фільм складається з трьох частин: вхід російських військових; життя під час окупації; зміни у настроях містян. На які типи поведінки розділилися люди, якою була логіка колабораціоністів. Що говорили ті, хто вітав “русскій мір” у знищеному росіянами місті. Чому лишилися і як виживають. Як і “Невтрачена надія”, це фільм-свідчення, коли прості люди розповідають, що з ними відбувалося, – розповідає режисер фільму Максим Литвинов.

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Як вижити, коли тебе вбивають — це фільм-метафора до суспільства під час війні. Весною 2022 під час російської окупації Гостомеля 40 сусідів, незнайомих між собою до війни, різних за віком, родом занять, соціальним статусом і поглядами на життя, намагалися вижити разом в одному покинутому будинку без води, тепла, світла, їжі, води, зв’язку. Їхній шлях до життя тривав 17 днів, але це — історія зі щасливим фіналом.

Фільм є і просто прикладною інструкцією — він справді допоможе вижити в екстремальних умовах війни.

– Ця документалістика належить до фільмів, які переконують: реальність страшніша за уяву. Я захоплююся всіма героями фільму. Вижити в умовах, в які вони були поставлені, це — феноменальний успіх. Вони зробили це завдяки собі, своїм людським якостям, рисам характеру, правильним рішенням і діям. Через що довелося пройти цій групі людей? Як ситуація змінила їх? Що герої зрозуміли про себе та інших і, нарешті, що допомогло групі лишитися живими — на ці запитання ми шукаємо відповіді, щоб зрозуміти, як вижити, коли тебе вбивають, – розповідає креативна продюсерка фільму Юлія Федець.

Продюсер обох фільмів і співзасновник Об’єднання Українських Продюсерів Володимир Бородянський зауважує, що їхні теми логічно йдуть за розвитком подій в Україні. Перші фільми ОУП висвітлювали початок війни, тепер увага документалістів перейшла до етапу життя поряд з озброєним ворогом, який може вбити тебе просто так, просто тому, що йому захочеться. Це знову про дослідження людської природи, її висот і глибин, поведінки, думок і почуттів людей у граничному стані.

Фільми перебувають на етапі монтажу і плануються до запуску наприкінці року.