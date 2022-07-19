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Здійснять свій план через 20 років: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес влаштують весілля для друзів

19 Липня 2022, 15:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Здійснять свій план через 20 років: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес влаштують весілля для друзів
Джерело: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек влаштують розкішне весілля для друзів — захід будуть ідентичним тому, як все мало відбутися 20 років тому. Відомо, що святкування пройде у маєтку в Джорджії.

У цьому житлі Бена вони хотіли одружитися у 2002 році, коли побралися. У той період все було готове до важливого дня – навіть поліція та охорона були готові до заходу, але його скасували.

Вечірка, найімовірніше, відбудеться 24 липня — тоді Лопес виповниться 53 роки. І хоча запрошення отримають гості на день народження співачки, на заході вони у присутності друзів знову повторять церемонію одруження.

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За годину їзди від маєтку особняка актора є кілька будинків – вони чудово підійдуть для гостей, яких запросить зіркова пара. Про кількість запрошених не повідомляється – це будуть ті гості, які хотіли бути присутніми на офіційній церемонії.

Схоже, пара хоче компенсувати все те, що так і не сталося 20 років тому, а також запросити гостей, яких не спромоглися покликати на скромне весілля. Лопес та Аффлек одружилися у середині липня. Тоді вони вирушили до Лас-Вегансу, де обмінялися весільними клятвами у каплиці 1950 року. Дженніфер взяла прізвище чоловіка – тепер вона Аффлек.

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Джерело
TMZ
Теги
Бен Аффлек Дженніфер Лопес
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