Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроят роскошную свадьбу для друзей — мероприятие будет идентично тому, как все должно было произойти 20 лет назад. Известно, что празднование пройдет в поместье в Джорджии.

В этом жилье Бена они хотели пожениться в 2002 году, когда обручились. В тот период все было готово к важному дню — даже полиция и охрана были готовы к мероприятию, но ее отменили.

Вечеринка наверняка состоится 24 июля — тогда Лопес исполнится 53 года. И хотя приглашение получат гости на день рождения певицы, на мероприятии они в присутствии друзей снова повторят церемонию бракосочетания.

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В часе езды от поместья особняка актера есть несколько домов — они отлично подойдут для гостей, которых пригласит звездная пара. О количестве приглашенных не сообщается — это будут те гости, которые хотели присутствовать на официальной церемонии.

Похоже, пара хочет компенсировать все то, что так и не случилось 20 лет назад, а также пригласить гостей, которых не смогли позвать на скромную свадьбу. Лопес и Аффлек поженились в средине июля. Тогда они отправились в Лас-Веганс, где обменялись свадебными клятвами в часовне 1950 года. Дженнифер взяла фамилию мужа — теперь она Аффлек.