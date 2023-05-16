Музикант Віктор Павлік нарвався на критику через “перепустку для обраних”. Його дружина Катя Репяхова показала привілеї артиста у вигляді документа.

Так, ролик з’явився в Stories блогерки. На короткому відео можна побачити, як Катя і Віктор мчать Південним мостом у Києві, який з літа 2022 року закрито для особистого транспорту громадян.

– Мене чоловік везе Південним мостом. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки, – заявила Катя на відео.

Схоже, що цю перепустку Павлік подарував своїй дружині, у якої теж є авто.

Так, міст відкрито тільки для громадського транспорту, спецтранспорту, транзитного вантажного та авто зі спецперепустками. Саме таким документом Віктор Павлик і хвалиться на камеру, водночас тримаючи другу руку на кермі. Примітно, що на відео є й порушення ПДР з боку співака – водій не пристебнутий, і рухається мостом на чималій швидкості. Нагадаємо, що за непристебнутий ремінь безпеки в Україні передбачено штраф у 510 грн.

Утім, зараз на сторінці Репяхової такого відео вже немає. Користувачі мережі вже відреагували на ці вчинки артиста:

Господи, дно пробивається тупістю… так по-тупому спалитися. Хто виписує ці пропуски?

Пацани воюють, а ці бл**і понтуються перепустками.

Зайка захотіла, Вітя купив. Ще й в інсту залили. Жесть.

Через деякий час Репяхова зробила свою Instagram-сторінку приватною, приховавши публікації від тих, хто не підписаний на неї.

Нагадаємо, що у квітні дружина Павліка купила новеньку Audi Q3 Sportback просто з салону. Новий позашляховик обійшовся їй у $50 тис.