Принц Гаррі зізнався, що у королівській сім’ї “завжди почувався трохи не таким”. Про це він сказав в інтерв’ю психотерапевту Габору Мате.

Розмова була присвячена досвіду проживання горя після смерті принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 1997 року, коли Гаррі було 12 років.

– Я відчував себе дивно в цій “коробці”, і я знаю, що моя мати (принцеса Діана – Ред.) відчувала те саме. З 12 років, окрім того, що я був у стані шоку, я міг лише битися чи бігти, – сказав принц.

За словами Гаррі, впоратися з цим йому допомагла терапія, після якої він почувався “неймовірно вільним”. Принц зазначив, що психотерапевт поставив йому діагноз – посттравматичний стресовий розлад.

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– Я думав, що якщо я піду на терапію, це вб’є мене, і що я втрачу все, що в мене залишилося, все, що мені вдалося зберегти від матері, і виявилося, що це не так. Я не забув, все було навпаки, – сказав він.