Принц Гарри признался, что в королевской семье “всегда чувствовал себя немного не таким”. Об этом он сказал в интервью психотерапевту Габору Мате.

Разговор был посвящен опыту проживания горя после смерти принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда Гарри было 12 лет.

— Я чувствовал себя странно в этой “коробке”, и я знаю, что моя мать (принцесса Диана — Ред.) чувствовала то же самое. С 12 лет, кроме того, что я был в состоянии шока, я мог только драться или бежать, — сказал принц.

По словам Гарри, справиться с этим ему помогла терапия, после которой он чувствовал себя “невероятно свободным”. Принц отметил, что психотерапевт поставил ему диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство.

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— Я думал, что если я пойду на терапию, это убьет меня, и что я потеряю все, что у меня осталось, все, что мне удалось сохранить от матери, и оказалось, что это не так. Я не забыл, все было наоборот, — сказал он.

Принц Гарри добавил, что чувствует огромную ответственность, чтобы не передавать травмы или негативный опыт своим детям.

Также он будет “вечно благодарен” своей жене Меган Маркл, которая помогла ему изменить взгляд на многие вещи.

— Моя жена спасла меня. Я застрял в том мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться оттуда. Мой партнер — исключительный человек, и я благодарен за пространство, которое она дала мне, — отметил Гарри.