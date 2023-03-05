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Незважаючи на виселення з резиденції: принц Гаррі та Меган Маркл отримали запрошення на коронацію Чарльза III

5 Березня 2023, 14:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чарльз III, принц Гаррі та Меган Маркл
Джерело: Getty Images

Принца Гаррі та Меган Маркл все ж таки запросили на коронацію Чарльза ІІІ, однак поки що невідомо, чи захочуть вони бути присутніми на ній.

Так, Гаррі отримав електронне запрошення від свого батька про цю подію, яка відбудеться 6 травня. До слова, саме цього дня старшому синові герцогів Сассекських Арчі виповнюється чотири роки.

– Я можу підтвердити, що герцог нещодавно отримав електронного листа від офісу його величності щодо коронації. Негайне рішення про те, чи будуть присутні герцог і герцогиня, наразі нами не розголошується, – сказав представник пари.

Варто зазначити, про запрошення герцогів Сассекських на коронацію Чарльза III стало відомо після того, як монарх попросив принца Гаррі та Меган звільнити їхню резиденцію у Великій Британії. Йдеться про котедж Фрогмор-хаус поруч із Віндзорським замком.

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Таке рішення ухвалив король Чарльз III через деякий час після виходу скандальної книги принца Гаррі.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Меган Маркл Принц Гаррі Чарльз ІІІ
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