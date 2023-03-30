Американська співачка Лана Дель Рей заручилася з бойфрендом, музикантом Еваном Вінікером.

Пара ретельно приховує свої стосунки, їх бачили разом лише кілька разів. Однак на безіменному пальці 37-річної Лани з’явилася каблучка, що нагадує таку, яку підносять при заручинах. Прикрасу на зірці помітили на червоній доріжці під час гала-концерту Billboard Women In Music.

Вочевидь, 40-річний обранець серйозно налаштований щодо Дель Рей. Варто зазначити, що разом вони лише кілька місяців.

Зараз дивляться

До цього Лана перебувала у стосунках з учасником колективу Salem Джеком Донахью. Вони розійшлися у 2022 році, проте коли саме – невідомо.