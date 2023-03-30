Американская певица Лана Дель Рей обручилась со бойфрендом, музыкантом Эваном Виникером.

Пара тщательно скрывает свои отношения, их видели вместе всего несколько раз. Однако на безымянном пальце 37-летней Ланы появилось кольцо, напоминающее такое, какое преподносят при помолвке. Украшение на звезде заметили на красной дорожке во время гала-концерта Billboard Women In Music.

Очевидно, 40-летний избранник серьезно настроен по отношению к Дель Рей. Стоит отметить, что вместе они лишь несколько месяцев.

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До этого Лана состояла в отношениях с участником коллектива Salem Джеком Донахью. Они разошлись в 2022 году, однако когда именно — неизвестно.