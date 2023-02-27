Британська співачка Адель виходить заміж. Артистка заручена з чоловіком на ім’я Річ Пол, який на 7 років старший за неї.

Співачка і спортивний агент планують зіграти весілля вже цього літа – через 2 роки після початку стосунків. Про це заявило джерело, близьке до зіркової пари.

Про те, що Адель заручена, стало відомо після концерту артистки в Лас-Вегасі – вона з’явилася на сцені з величезною діамантовою каблучкою на безіменному пальці. Каблучка виготовлена з білого золота, а по центру видніється великий діамант.

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Востаннє Адель і Річ з’являлися разом на Супербоулі на початку лютого 2023 року. Обоє завжди здаються закоханими. Хоча співачка намагається не привертати до свого особистого життя уваги, вона відкрито говорить про свої почуття до Річа.

Наприклад, у грудні 2022 року вона присвятила йому пісню під час одного зі своїх концертів у Вегасі.

Стосунки їхні були серйозними вже давно – у травні 2022 року вони почали жити разом.

Не тільки Адель може похвалитися красивою коштовністю на руці – наприкінці 2022 року співачка Шер показала величезну каблучку з діамантом, яку подарував коханій її 36-річний хлопець.