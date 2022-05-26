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Заробили на крипті: Добринін і Квіткова перевели 1 млн грн на потреби армії

26 Травня 2022, 16:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Заробили на крипті: Добринін і Квіткова перевели 1 млн грн на потреби армії

Телеведучий Микита Добринін і блогерка Даша Квіткова передали 1 млн грн на потреби армії.

Такою інформацією подружжя поділилося в Instagram, зазначивши, що це гроші, які вони отримали завдяки запуску навчання з криптовалюти. Кошти вони перерахували до фонду ведучого Сергія Притули.

– Чому вибрали цей фонд? Тому що він активно допомагає нашим хлопцям. Тому чекатимемо на звіт. Ми зробили це разом! Слава України, слава нації та пи***ць РФ, – написало подружжя.

Раніше Микита Добринін розповів про повернення до Києва та страх за сім’ю. За словами ведучого, він розуміє, що в Україні є міста, безпечніші за столицю, проте зовсім безпечного немає.

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Каже, вдома і стіни гріють, до того ж вони з дружиною хочуть, щоб перші кроки їхнього сина Лева були зроблені вдома.

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Теги
Благодійність, Даша Квіткова, Микита Добринін
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