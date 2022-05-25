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Розраховувати на каяття не варто: Добринін про прощення росіян

25 Травня 2022, 20:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Вікторія Покатілова Журналістка Вікна-Новини
Розраховувати на каяття не варто: Добринін про прощення росіян

Телеведучий Микита Добринін сказав, коли росіяни усвідомлюють, що насправді відбувається між нашими державами і чи вони взагалі зможуть це зробити.

Добринін вважає, що найближчі 5-10 років громадяни РФ нічого не зрозуміють. Також він сказав, що і розраховувати на це не варто, але якщо таке і станеться – добре.

– Розраховувати на каяття не варто, а навіть якщо воно відбудеться, то треба проаналізувати, наскільки воно щире і для чого відбувається. Ми дуже багато зараз переживаємо, і важко потім буде сказати: Так-так, ми розуміємо. Дякуємо за прощення. Нам багато в чому розібратися треба буде після перемоги. Нехай вони приготують вибачення, але думати ми будемо, в першу чергу, як вигнати окупантів з нашої землі і відбудувати країну. – наголосив Добринін.

Зараз дивляться

Ведучий додав, що вибачати зараз – ми не готові, оскільки він не розуміє, що говорити матерям і дітям воїнів, які загинули на війні.

– Прощення таким людям просто немає. Як людині, яка вірить у Бога, хочеться сказати, що має бути якесь прощення, але в моєму серці зараз цього немає, – підсумував ведучий.

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Також Добринін розповів про повернення до Києва із Західної України. Телеведучий зазначив, що вдома і стіни гріють. Ба більше, вони з дружиною, блогеркою Дашею Квітковою хочуть, щоб їхній син Лев зробив перші кроки вдома.

Повне інтерв’ю Микити Добриніна – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Микита Добринін

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