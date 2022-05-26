Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова передали 1 млн грн на нужды армии.

Такой информацией супруги поделились в Instagram, отметив, что это деньги, которые они получили благодаря запуску учебы по криптовалюте. Средства они перечислили в фонд ведущего Сергея Притулы.

— Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчет. Мы сделали это вместе! Слава Украине, слава нации и пи***ц РФ, — написали супруги.

Ранее Никита Добрынин рассказал о возвращении в Киев и страхе за семью. По словам ведущего, он понимает, что в Украине есть города безопаснее столицы, однако совсем безопасного нет.

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Говорит, дома и стены греют, к тому же, они с супругой хотят, чтобы первые шаги их сына Льва были сделаны дома.