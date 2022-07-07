Заради відновлення Ірпеня: Лобода зібралася в тур після тривалої перерви

Світлана Лобода анонсувала гастрольний тур містами Європи та США. Перші концерти співачки заплановані вже в серпні.

Артистка пообіцяла подарувати прихильникам нову концертну програму та своє серце, “в якому зараз багато болю”.

– Я хочу, щоб ви знали, частину коштів, зібраних на концертах, направлять на відновлення і допомогу жителям мого рідного міста Ірпінь, – додала співачка.

12 серпня відбудеться концерт Лободи в Талліні, а вже 14 серпня артистка співатиме в Ризі.

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У червні Світлана Лобода відвідала зруйнований Ірпінь. Цю поїздку співачка назвала одним із найскладніших днів у житті.

Тоді ж Лобода пообіцяла відновити зруйнований окупантами дитячий садок в Ірпені та вже зробила перший внесок у розмірі 3 млн грн. Крім того, співачка пообіцяла віддати частину коштів, зібраних на концертах, на відбудову рідного міста.