Ради восстановления Ирпеня: Лобода собралась в тур после длительного перерыва

Светлана Лобода анонсировала гастрольный тур по городам Европы и США. Первые концерты певицы запланированы уже в августе.

Артистка пообещала подарить поклонникам новую концертную программу и свое сердце, “в котором сейчас много боли”.

– Я хочу, чтобы вы знали, часть средств, собранных на концертах, направят на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень, – добавила певица.

12 августа состоится концерт Лободы в Таллине, а уже 14 августа артистка будет петь в Риге.

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В июне Светлана Лобода посетила разрушенный Ирпень. Эту поездку певица назвала одним из самых сложных дней в жизни.

Тогда же Лобода пообещала восстановить разрушенный оккупантами детский сад в Ирпене и уже сделала первый взнос в размере 3 млн грн. Кроме того, певица пообещала отдать часть средств, собранных на концертах, на восстановление родного города.