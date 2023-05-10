Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе вспомнила, как лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук предлагал ей свою помощь в 2008 году, когда РФ развязала войну в ее родной стране.

Тогда Нино фактически оказалась в эпицентре событий, вернувшись в Грузию, чтобы родить своего сына Николаса. Говорит, Вакарчук был единственным, кто ей позвонил, предложив свою помощь. Он пытался сделать все, чтобы вывести Катамадзе за границу. Об это она рассказала в интервью на канале Горять вуха.

— Да. Он позвонил. Я разговаривала с послом, но я не уехала из своей страны. Да. Я за это благодарна, и всегда помню, что во время войны он был единственный, кто позвонил, — вспоминает Нино.

Сейчас говорит, что испытывает к Вакарчуку уважение и признание. Также общается с лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком, певицей Джамалой, артистом Андреем Данилко и другими украинскими исполнителями.