Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе розповіла про підтримку України під час війни, волонтерство та творчість.

Артистка зізналась, що про початок повномасштабної війни дізналась вдома, в Грузії. Там вона відразу долучилася до волонтерської діяльності.

– Те, що сталося і те, що я відчуваю, неможливо передати словами. Це жах, було соромно, що жива! Це не почуття провини, а співчуття тому болю, який переживають мами. Адже вони абсолютно по-іншому все переживають. Життя змінилося радикально, у перші дні всі намагалися бути максимально корисними, вся Грузія. До цього не підготуєшся, ніхто не знав, як поводитися навіть. Це були сльози, бажання просто підтримувати, – сказала Ніно.

На початку червня артистка приїхала в Україну для того, щоб продемонструвати свою підтримку та показати, що любов і вірність – це дія.

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За словами Катамадзе, вона завжди розуміла, що Росія є агресором, проте у війні винен не лише президент РФ Путін, а й весь російський народ.

– Я Росію називала ворогом, і я завжди розуміла це. Одна людина не робить політику, не будує країну. Держава – це схема. Держава і наше соціальне життя схожі на нас. Якщо серце чи печінка не працюють, то й весь життєвий цикл не працюватиме. Люди перестали розуміти одне одного, і почали лише паспорти показувати. Весь світ знає, що Росія – агресор. Роками ходять, розмовляють, та і що? Щоб побудувати правильні інститути, хоча б п’ять поколінь мають зрости у вільній правильній країні! Якщо вони воюють, то проблема у них всередині країни, – сказала співачка.

Ніно наголосила на тому, що Україна воює за весь світ, а українці щодня демонструють свою сміливість та характер.

– Ця страшна війна виклик і моєму особистому життю. Я точно знаю і можу відповідати за своїх друзів, скільки можемо і скільки буде сили – ми боротимемося разом із вами. Україна воює за весь світ. Усі звикли, що інші люди відповідають. Народ своєю сміливістю показав свій характер і що означає бути українцем. Я вірю, що ми переможемо, на землі має право жити тільки світла сторона – любов, підтримка одне одного, дбайливе ставлення. У нас вийде побудувати країну, яка буде прикладом для майбутніх поколінь, – зазначила співачка.