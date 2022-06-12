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Було соромно, що я жива: Ніно Катамадзе про війну в Україні та волонтерство

12 Червня 2022, 23:27
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ніно Катамадзе

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе розповіла про підтримку України під час війни, волонтерство та творчість.

Артистка зізналась, що про початок повномасштабної війни дізналась вдома, в Грузії. Там вона відразу долучилася до волонтерської діяльності.

– Те, що сталося і те, що я відчуваю, неможливо передати словами. Це жах, було соромно, що жива! Це не почуття провини, а співчуття тому болю, який переживають мами. Адже вони абсолютно по-іншому все переживають. Життя змінилося радикально, у перші дні всі намагалися бути максимально корисними, вся Грузія. До цього не підготуєшся, ніхто не знав, як поводитися навіть. Це були сльози, бажання просто підтримувати, – сказала Ніно.

На початку червня артистка приїхала в Україну для того, щоб продемонструвати свою підтримку та показати, що любов і вірність – це дія.

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За словами Катамадзе, вона завжди розуміла, що Росія є агресором, проте у війні винен не лише президент РФ Путін, а й весь російський народ.

– Я Росію називала ворогом, і я завжди розуміла це. Одна людина не робить політику, не будує країну. Держава – це схема. Держава і наше соціальне життя схожі на нас. Якщо серце чи печінка не працюють, то й весь життєвий цикл не працюватиме. Люди перестали розуміти одне одного, і почали лише паспорти показувати. Весь світ знає, що Росія – агресор. Роками ходять, розмовляють, та і що? Щоб побудувати правильні інститути, хоча б п’ять поколінь мають зрости у вільній правильній країні! Якщо вони воюють, то проблема у них всередині країни, – сказала співачка.

Ніно наголосила на тому, що Україна воює за весь світ, а українці щодня демонструють свою сміливість та характер.

– Ця страшна війна виклик і моєму особистому життю. Я точно знаю і можу відповідати за своїх друзів, скільки можемо і скільки буде сили – ми боротимемося разом із вами. Україна воює за весь світ. Усі звикли, що інші люди відповідають. Народ своєю сміливістю показав свій характер і що означає бути українцем. Я вірю, що ми переможемо, на землі має право жити тільки світла сторона – любов, підтримка одне одного, дбайливе ставлення. У нас вийде побудувати країну, яка буде прикладом для майбутніх поколінь, – зазначила співачка.

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Війна в Україні Підтримка України
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