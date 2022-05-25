Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як син Олександр привітав її з днем народження. Сьогодні, 25 травня, зірка відзначає своє 43-річчя.

Єфросиніна зізналась, що традиційно цей день розпочинається з квітів від чоловіка. Проте цьогогіч війна роз’єднала подружжя, оскільки Тимур залишився у Києві, а Маша виїхала з дітьми за кордон.

На особистій сторінці в Instagram телеведуча опублікувала відео, на якому можна побачити, як Олександр приносить зірковій мамі букет квітів.

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– Двадцять років мій день народження починається з квітів від чоловіка! Але сьогодні, коли ми за тисячі кілометрів один від одного, наш син не дав цій традиції перерватися, – написала Єфросиніна.

Водночас найбільше Машу розчулило те, що син купив букет за власні гроші.

– Заплатив за свої гроші, – сказав він.

Раніше Маша Єфросиніна розповідала про кризу у стосунках із чоловіком. Вона зазначила, що вони по-різному зреагували на війну, тому у парі виникали непорозуміння.

За словами телеведучої, у парі дуже важливо проговорювати всі образи, а також поважати почуття партнера.