Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своєму YouTube-каналі ролик, де відповіла на 25 питань від прихильників. Знаменитість розповіла про навички пілота, улюблений колір та віру в магію.

В першу чергу, співачка розповіла про свій звичайний сніданок, а також про те, скільки разів їсть за день.

– Останнім часом снідаю гуакамоле з яйцями і кіноа. Зазвичай їм 3-4 рази на день, – заявила Кароль.

Співачка також розповіла про свої бажання, якби вона стала невидимкою на один день. Тіна хоче їсти тортики, а невидимість допоможе їй приховати від сторонніх очей зайву вагу.

– Також хочу стрибнути з парашутом, і зараз вчуся на пілота – поки на початковому рівні, – зізналася зірка.

Артистка також заявила, що між морем з піском і горами з лісами обрала б останнє.

Улюблений колір у Тіни — чорний. Вона називає його траурним.

Про шкільні роки виконавиця згадує не надто радісно.

– Цей час мені запам’ятався муками, – додала вона.

Співачка не поспішає розповідати подробиці про проекти, в яких планує брати участь, але також розповіла про бажання заспівати дуетом.

Чари також мають особливий сенс для зірки.

– Я вірю в магію і долю. Точно є те, що пов’язує двох людей, – запевняє Тіна.

На початку жовтня артистка показала своє тренування. Вона займається в спортивному залі у себе вдома: стрибає на скакалці, варто в асанах і розтягується. Всі рухи супроводжуються треками артистки з її нового альбому під назвою Красиво.