Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своем YouTube-канале ролик, где ответила на 25 вопросов от поклонников. Знаменитость рассказала об навыках пилота, любимом цвете и вере в магию.

В первую очередь, певица рассказала о своем привычном завтраке, а также о том, сколько раз кушает за день.

— В последнее время завтракаю гуакамоле с яйцами и киноа. Обычно ем 3-4 раза в день, — заявила Кароль.

Певица также рассказала о своих желаниях, если бы она стала невидимкой на один день. Тина хочет есть тортики, а невидимость поможет ей скрыть от посторонних глаз лишний вес.

— Также хочу прыгнуть с парашютом, и сейчас учусь на пилота — пока на начальном уровне, — призналась звезда.

Артистка также заявила, что между морем с песком и горами с лесами предпочла бы последнее.

Любимый цвет у Тины — черный. Она называет его траурным.

О школьных годах исполнительница вспоминает не очень радостно.

— Это время мне запомнилось мучениями, — добавила она.

Певица не спешит рассказывать подробности о проектах, в которых планирует участвовать, но также рассказала о желании спеть дуэтом.

Волшебство также имеет особый смысл для звезды.

— Я верю в магию и судьбу. Точно есть то, что связывает двоих людей, — уверяет Тина.

В начале октября артистка показала свою тренировку. Она занимается в спортивном зале у себя дома: прыгает на скакалке, стоит в асанах и растягивается. Все движения сопровождаются треками артистки из ее нового альбома под названием Красиво.