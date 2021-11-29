Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про серйозну травму спини, а також поділилася кумедними дитячими фото.

У 7-річному віці зірка невдало впала, в результаті чого отримала перелом 5-6 хребетних тіл. Після місяця реабілітації, Наталці довелося заново вчитися ходити, оскільки її вестибулярний апарат звик до горизонтального положення.

– Місяць я лежала на твердих дошках з невеликим матрацом, не встаючи навіть у туалет. Було, звичайно, не весело з огляду на те, що я була дитина-енерджайзер. Через місяць тріщинки на хребцях зрослися і, вставши з ліжка, я заново вчилася ходити, – згадала акторка.

Через півроку Наталка пішла у перший клас, але портфель до школи носила її мама, оскільки дівчині не можна було підіймати важкі речі.

Щоб зміцнити м’язовий корсет, лікар порадив батькам віддати Наталку на танці. Саме ці заняття допомогли дівчинці повністю реабілітуватися і забути про біль у спині.

– Ми жили бідно, але я пам’ятаю, що батьки завжди знаходили гроші на балетні тапочки. Мама вночі підшивала концертні костюми, ходила на всі виступи, шукала на секонд-хенді, де можна купити гарний боді для занять. Зараз у мене сколіоз (через травму), але завдяки балету він не такий виражений, – розповіла Наталка.

Нещодавно Наталка Денисенко розсекретила свій гонорар. Зірка зізналася, що за один знімальний день може отримати приблизно $500-600.

Наталка активно веде свій профіль у соціальній мережі Instagram, тому ці самі гроші вона може заробити швидше, опублікувавши серію stories. На сторінку акторки підписано понад 244 тис. користувачів.